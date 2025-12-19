بوتين يتهم الاتحاد الأوروبي بمحاولة سرقة احتياطيات روسيا

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاتحاد الأوروبي بمحاولة "سرقة" احتياطيات الدولة الروسية، والتي زعم أنها فشلت حتى الآن.

وأضاف أن روسيا ستواصل الدفاع عن مصالحها وستسعى إلى إنشاء محاكم مستقلة سياسيا، تستجيب لطلب عودة مليارات الدولة المجمدة في الاتحاد الأوروبي. وتابع بوتين اليوم الجمعة "مهما سرقوا، يجب إعادة(المسروقات) في وقت ما".

وأدلى بوتين بتلك التصريحات ردا على سؤال بشأن تداعيات قرار تم اتخاذه على مستوى الاتحاد الأوروبي الليلة الماضية لدعم أوكرانيا من خلال تقديم قروض بمليارات الدولارات. وقال بوتين إن هذه القروض أدت إلى زيادة مديونية دول الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا.

وفي الوقت نفسه، أكد بوتين مجددا أن سعي الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأموال الحكومية الروسية يمكن أن يقوض الثقة في الأسواق المالية الدولية.

وكان بوتين يرد على تساؤلات من صحفيين ومواطنين خلال جلسة الأسئلة والأجوبة السنوية التي يثبها التلفزيون الرسمي في موسكو.

وكان رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا قد قال في وقت سابق إن الاتحاد الأوروبي وافق على تزويد أوكرانيا بمبلغ 90 مليار يورو (5ر105 مليار دولار) لعامي 2026 و2027.

وقال كوستا في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة:"لقد توصلنا إلى اتفاق. تمت الموافقة على قرار تقديم دعم بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا للفترة 2026-2027. لقد التزمنا، وأوفينا".

وتوصل قادة الاتحاد الأوروبي المجتمعون في بروكسل إلى حل وسط بعد أن فشلت خطط استخدام مليارات اليورو من أصول الدولة الروسية المجمدة لتغطية احتياجات التمويل لأوكرانيا في السنوات المقبلة في الحصول على الدعم اللازم.