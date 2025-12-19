الرئيس التنفيذي لمجموعة MBC يتفقد استوديوهات مصر ويكرم المتميزين

قام مايك سنيسبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة MBC، بزيارة مقر قنوات MBC مصر بالقاهرة، حيث اطلع على سير العمل من خلال جولة في الاستوديوهات ولقاءات مع فرق العمل.

وكان في استقبال سنيسبي، محمد عبد المتعال، مدير عام قنوات MBC مصر وشمال إفريقيا، الذي قدم شرحًا عن الإمكانيات الفنية والبشرية المتوفرة في الاستوديوهات، موضحًا خطط العمل خلال المرحلة المقبلة والتحديثات المستمرة في خريطة البرامج. كما استعرض عبد المتعال ما يتم تقديمه في المحتوى الرياضي والترفيهي، بالإضافة إلى تنوع الأعمال الدرامية الحالية وتلك التي يجري التحضير لإطلاقها على مدار العام عبر شاشات MBC مصر، وMBC مصر 2، وMBC دراما.

وتضمنت الزيارة تكريم عدد من العاملين المتميزين في قنوات MBC بالقاهرة تقديرًا لجهودهم وإنجازاتهم.

وأشار بسام البريكان، مدير عام التواصل المؤسسي والتجاري بمجموعة MBC، إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن حرص قيادة المجموعة على التواصل المباشر مع فرق العمل في مختلف الأسواق، وتعزيز ثقافة التقدير، والاستثمار المستمر في الكفاءات البشرية باعتبارها أحد أهم ركائز نجاح المجموعة عبر تاريخها الطويل.