أوبرا الإسكندرية تحيي ذكرى رحيل فريد الأطرش بنغمات ملك العود

أحيت أوبرا الإسكندرية ذكرى رحيل الموسيقار الكبير فريد الأطرش، في أمسية طربية حملت عبق الأصالة وروح الإبداع، بحضور الدكتور علاء عبد السلام، رئيس دار الأوبرا المصرية، وذلك ضمن مسارات الثقافة المصرية الهادفة إلى صون التراث الإبداعي العربي.

وفي قلب الإسكندرية، مدينة السحر والجمال، وأمام حشد جماهيري كبير من عشّاق الطرب الأصيل، امتلأ مسرح سيد درويش بمحبي فن «ملك العود»، حيث قدّمت فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، بقيادة المايسترو أحمد عامر، حفلاً مميزًا استعاد أبرز محطات فريد الأطرش الفنية، وأعاد إلى الأذهان عوالمه الموسيقية المفعمة بالمشاعر الصادقة.

وارتدى نجوم الحفل قفاز الإتقان، حيث تألّق كلٌّ من: محمد حسن جمعة، محمد رئيس، هبة إسماعيل، محمد الخولي، أمير رفاعي، إسلام مرسي، ولاء طلبة، وياسر سعيد، في أداء باقة من الأعمال الخالدة التي رسخت في وجدان الموسيقى العربية، من بينها: هلّت ليالي، يا واحشني رد عليّ، إيّاك من حبي، على الله تعود، ليالي الأنس، بقى عايز تنساني، يا حليوة، علشان ماليش غيرك، ما انحرمش العمر منك، يا حبايبي يا غايبين، يا جميل، أحبابنا يا عين، جميل جمال، يا ساعة، أنا واللي بحبه، ونجوم الليل.

وفي كلمته، أكد الدكتور علاء عبد السلام أن هذا الحفل يجدد الوفاء للروّاد ويعزّز الارتباط بالجذور الفنية الأصيلة، مشيرًا إلى أن مثل هذه الفعاليات تمثل نموذجًا للرسالة الثقافية الهادفة التي تضطلع بها دار الأوبرا المصرية للحفاظ على الهوية الفنية، وتأكيد دورها في إحياء الإرث الإبداعي العربي للأجيال الحالية والقادمة.