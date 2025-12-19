سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال مسئولون أوكرانيون وروس، اليوم الجمعة، إن كييف وموسكو تجريان عملية تبادل جديدة لرفات الجنود القتلى.

وذكر مساعد الرئيس الأوكراني، فلاديمير ميدينسكي، أن روسيا سلمت أوكرانيا رفات ألف جندي أوكراني وتسلمت رفات 26 جنديا روسيا من كييف، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأكد مسئولون أوكرانيون أن كييف تسلمت من روسيا 1003 جثث لجنود أوكرانيين، مضيفين أن المحققين والخبراء سيعملون على إجراء جميع الفحوص اللازمة لتحديد هويات الرفات.

ونشر مركز تنسيق شئون أسرى الحرب الأوكراني على تطبيق "تليجرام" صورا لعدة شاحنات كبيرة وأشخاص يرتدون ملابس واقية يقومون بفحص الرفات الموضوعة في أكياس بيضاء.

وأجرت كييف وموسكو عمليات تبادل منتظمة لجثث الجنود القتلى منذ بداية الحرب الروسية في فبراير 2022.

وتتكتم السلطات في كلا البلدين بشكل عام على الأعداد الإجمالية للجنود القتلى والجرحى.