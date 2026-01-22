كشفت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عن خطط لإعادة بناء "غزة الجديدة" من الصفر لتشمل أبراجا سكنية ومراكز بيانات ومنتجعات على شاطئ البحر، وذلك في إطار مساعي الرئيس دونالد ترامب لتعزيز وقف إطلاق النار في القطاع.

وقال صهر ترامب، جاريد كوشنر، أمام جمهور الحاضرين في دافوس، عن خطط ترامب الأولية لإعادة إعمار غزة "في البداية، كنا نفكر في (بناء) منطقة حرة، ثم منطقة لحماس"، مضيفا: "ثم قلنا... دعونا نخطط لنجاح هائل"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

- خطة "غزة الجديدة"

وكشف كوشنر، للحضور خلال عرض تقديمي عن "خطة رئيسية" لما سماه "غزة الجديدة"، على خريطة بالألوان لمناطق مخصصة للتطوير السكني ومراكز البيانات والمجمعات الصناعية.

وتضمن العرض ساحل البحر المتوسط مليئا بالأبراج المتلألئة على غرار تلك الموجودة في دبي أو سنغافورة، مشيرا إلى أن إعادة التطوير ستبدأ في رفح في الجنوب والتي تقع تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية الكاملة.

لكن العرض لم يتطرق إلى قضايا رئيسية مثل حقوق الملكية أو تعويض الفلسطينيين الذين فقدوا منازلهم وأعمالهم وسبل عيشهم خلال الحرب، كما لم يتطرق إلى المكان الذي قد يعيش فيه الفلسطينيون النازحون خلال عملية إعادة الإعمار.

ولم يذكر كوشنر الجهة التي ستمول عملية إعادة الإعمار التي ستتطلب أولا إزالة ما يقدر بنحو 68 مليون طن من الأنقاض وحطام الحرب.

وقال كوشنر إنه سيتم عقد مؤتمر في واشنطن في الأسابيع المقبلة "حيث سنعلن عن الكثير من المساهمات التي ستقدم... من القطاع الخاص"، دون أن يوضح المزيد من التفاصيل.