ماذا قال ترامب عن الاجتماع مع زيلينسكي؟

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه عقد اجتماعاً جيداً مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لكن لا يزال هناك "طريق طويل" لإنهاء الحرب مع روسيا.

وصرّح ترامب، وهو يخرج من اجتماع مع زيلينسكي في دافوس قائلا: "يجب أن تنتهي الحرب. نأمل أن تنتهي. هناك الكثير من الناس يُقتلون".

ورفض ترامب، الخوض في تفاصيل مضمون المحادثة المغلقة مع زعيم أوكرانيا، على الرغم من أنه قال لشبكة "سي إن إن" الأمريكية أن الاثنين لم يتحدثا عن "مجلس السلام" الذي شكله للتو.

ومن المقرر أن يجتمع مسئولون من إدارة ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع لاحق بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وقال ترامب: "إنها عملية مستمرة. الجميع يريد إنهاء الحرب".

وكان زيلينسكي قد قال إنه ناقش مع ترامب حاجة أوكرانيا لمزيد من أنظمة الدفاع الجوي في الوقت الذي تزيد فيه روسيا ضرباتها على المدن الأوكرانية، جنبًا إلى جنب مع المفاوضات بشأن خطة السلام.

وأضاف: "نحن في المرحلة الأخيرة من (المفاوضات). إن الأمر صعب للغاية.. على الروس أن يكونوا مستعدين لتقديم تنازلات".

ووصف ترامب الاجتماع مع زيلينسكي – الأخير قبل مغادرته دافوس، بأنه "جيد جدًا".

وقال مسئول أوكرانيا: "لقد كان أحد أفضل الاجتماعات التي يعقدونها. كان ترامب في مزاج جيد".