الزمالك يعلن إصابة لاعبه قبل مواجهة المصري في الكونفدرالية

كشف نادي الزمالك عن تعرض لاعبه الشاب عمار ياسر لإصابة في غضروف الركبة، خلال المران الأخير للفريق الأول.

وأوضح عبد الناصر محمد، مدير الكرة بالنادي، في تصريحات للمركز الإعلامي، أن جناح الفريق أصيب على مستوى غضروف الركبة، مؤكدًا أن اللاعب سيجري تدخلًا جراحيًا خلال الأسبوع المقبل، يعقبه برنامج تأهيلي تمهيدًا لعودته للمشاركة في التدريبات.

وجاء تصعيد عمار ياسر إلى صفوف الفريق الأول ضمن خطة الزمالك للاعتماد على المواهب الصاعدة من قطاع الناشئين، لتدعيم الفريق بعناصر شابة خلال المرحلة المقبلة.

ويبلغ عمار ياسر من العمر 20 عامًا، وشارك هذا الموسم في مباراة واحدة بقميص الفريق الأول، وذلك خلال مواجهة الاتحاد السكندري في بطولة كأس عاصمة مصر.

وفي سياق آخر، يواصل الزمالك استعداداته لمواجهة المصري البورسعيدي، المقرر إقامتها في التاسعة مساء الأحد 25 يناير، على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، خلف المصري المتصدر بـ6 نقاط، بينما تضم المجموعة كلًا من كايزر تشيفز الجنوب إفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.