البابا تواضروس الثاني يعلن توقف اجتماع الأربعاء حتى الصوم الكبير ويشيد بدار الكتاب المقدس

أشاد البابا تواضروس الثاني، قبل بدء عظة اجتماع الأربعاء الأسبوعي، بجهود دار الكتاب المقدس في خدمة كلمة الله.

وعقد البابا تواضروس اجتماع الأربعاء اليوم في كنيسة السيدة العذراء بأرض الشركة بحي الشرابية، وأعلن في نهاية العظة عن توقف الاجتماع مؤقتًا، على أن يُستأنف بالتزامن مع بدء الصوم الكبير.

وقال البابا، متحدثًا عن دار الكتاب المقدس: «أرحب بكل قيادات دار الكتاب المقدس، الذي هو بيت الإنجيل، وهي دار عريقة ذات تاريخ كبير يمتد إلى 150 عامًا، وتُعد الهيئة الوحيدة الموكلة بطباعة الكتاب المقدس في العالم كله».

وأضاف: «دار الكتاب المقدس في مصر من أقدم الدور، وهي تتقدم وتتطور، وتقدم كلمة الله بألوان وأشكال وصور وتطبيقات تكنولوجية متعددة تناسب الجميع في كل مكان وزمان، وما أجمل أن يعيش الإنسان داخل الإنجيل ويصبح هو نفسه إنجيلاً مقروءًا من الناس. ومن الجيد أن نقدم الكتاب المقدس وما يتعلق به كهدية جميلة للآخرين».

وتابع قائلًا: «هناك مقولة مأثورة تقول: ما أمتع السفر على صفحات كتاب، فكيف إذا كان هذا الكتاب هو الكتاب المقدس؟ إن المتعة تتضاعف. كما يقول الكتاب: وفي ناموسه يلهج نهارًا وليلاً (مز 1: 2). فكلمة الله صالحة صباحًا ومساءً وفي كل وقت، وعلى كل إنسان أن يحفظها ويقولها ويرنم بها ويعيشها ويتأمل فيها ويدخل إلى أعماقها ليفهمها ويطبقها في حياته».