علق الإعلامي خالد أبو بكر، على بيان النيابة العامة حول شبهة إهدار المال العام في نادي الزمالك قائلاً إن الخطورة تكمن في مفردات البيان نفسها ووجود هذه الشبهة، قائلاً: "الزمالك لازم يفوق".

وأضاف "أبو بكر" خلال برنامجه على قناة النهار، أمس الأربعاء، أن: “أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك الحاليين، وأنا أعرف منهم أصدقاء شخصيين، هم ناس لا يهدرون المال العام من وجهة نظري، لكن قد يكونوا أخطأوا، وهذا ما أخاف منه".

وتابع: "هؤلاء الأشخاص تبرعوا بملايين لصالح النادي، وأخشى أن يكون هناك مخالفة للإجراءات القانونية، لكن تعمد إهدار المال أستبعده"، مؤكدًا على أن القضية أمام النيابة العامة والتحقيقات جارية.

ولفت إلى أنه يتحدث كمصري قبل أن يكون مشجًا للنادي الأهلي، مضيفًا أن الزمالك ليس مجرد نادٍ بل جزء من تاريخ مصر المعاصر في الرياضة، وهو أحد قطبي الكرة المصرية، وأن الدوري المصري لا يكتمل بدون الزمالك، والحفاظ عليه ضرورة.

ودعا جماهير نادي الزمالك والأندية المختلفة للوقوف بجانب الزمالك، قائلاً: “مش موضوع زملكاوي وأهلاوي، ده موضوع مصري.. كل الأندية يجب أن تقف بجانب النادي للحفاظ على هذا التراث الرياضي الكبير".

وأردف أنه لا يستبعد أن تكون هناك مبادرة من الأندية لمساعدة الزمالك إذا طلب النادي دعمًا، وأنه كمشجع للنادي الأهلي سيقف بجانبه لأنه جزء من تاريخنا.



وكانت النيابة العامة أصدرت بيانًا رسميًا بشأن أرض نادي الزمالك في حدائق أكتوبر، والتي تم سحبها بسبب وجود شبهة تتعلق بشأن إهدار المال العام.