 ليلة طربية لروائع العندليب على خشبة مسرح سيد درويش بالإسكندرية - بوابة الشروق
الخميس 18 ديسمبر 2025 2:53 ص القاهرة
ليلة طربية لروائع العندليب على خشبة مسرح سيد درويش بالإسكندرية

هدى الساعاتي
نشر في: الخميس 18 ديسمبر 2025 - 2:03 ص | آخر تحديث: الخميس 18 ديسمبر 2025 - 2:03 ص

نظمت دار أوبرا الإسكندرية، مساء أمس الأربعاء في الثامنة، حفلاً فنياً بعنوان «ليلة في حب العندليب»، قدمته فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو أحمد عامر، وذلك على خشبة مسرح سيد درويش.

تضمن الحفل باقة مختارة من روائع الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، التي لا تزال حاضرة في وجدان الشعب المصري والعربي، من بينها: «كامل الأوصاف»، «حبيبها»، «جانا الهوى»، «حبيبتي من تكون»، «بلاش العتاب»، وغيرها من الأعمال الخالدة.

وشارك في الأداء كل من: ياسر سعيد، محمد الخولي، وائل أبو الفتوح، أيمن مصطفى، مصطفى سعد، أحمد رجب، آلاء أيوب، ويمنى حسن.

ويأتي هذا الحفل في إطار خطط وزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية للاحتفاء برموز وأيقونات الغناء العربي، وإعادة تقديم أعمالهم الخالدة للأجيال الجديدة، تأكيدًا على أهمية الحفاظ على التراث الموسيقي العربي وإبراز قيمته الفنية من خلال عروض متميزة.

