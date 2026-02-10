أمريكا: إطلاق نار في مدرسة ثانوية بماريلاند وإصابة طالب وتوقيف آخر

تعرض طالب لإطلاق نار داخل مدرسة ثانوية في ولاية ماريلاند الأمريكية يوم الاثنين، فيما تم توقيف طالب آخر، وفقا لما ذكرته الشرطة.

وقالت شرطة مدينة روكفيل في منشور على فيسبوك إن الطالب المصاب عثر عليه وهو يعاني من إصابة واحدة بالرصاص في أحد الممرات، وتم نقله إلى المستشفى وهو في حالة مستقرة.

وأضافت الشرطة أن المشتبه به تم تحديد هويته واعتقاله بالقرب من المدرسة بعد وقت قصير من الحادث.

وقالت الشرطة: "في الوقت الحالي، لا يوجد أي تهديد إضافي للسلامة العامة".

وأوضحت أن الضباط تم إرسالهم في الساعة 0215 بعد الظهر بعد ورود تقارير عن إطلاق نار في مدرسة توماس س. ووتون الثانوية في روكفيل، إحدى ضواحي واشنطن العاصمة.

يذكر أن روكفيل هي مقر مقاطعة مونتجومري، الأكثر اكتظاظا بالسكان في ولاية ماريلاند.