 زيلينسكي: أوكرانيا ستدعم أصحاب المنازل لشراء المولدات الكهربائية - بوابة الشروق
الثلاثاء 10 فبراير 2026 4:08 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد أزمة إمام عاشور.. ما تقييمك لعقوبة الأهلي؟

النتـائـج تصويت

زيلينسكي: أوكرانيا ستدعم أصحاب المنازل لشراء المولدات الكهربائية

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 10 فبراير 2026 - 3:44 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 10 فبراير 2026 - 3:44 ص

تستعد الحكومة الأوكرانية لدعم أصحاب المنازل في شراء المولدات ومصادر الطاقة الأخرى، وسط الهجمات الروسية المستمرة على نظام الطاقة في البلاد.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن هذه السياسة اليوم الإثنين بعد مشاورات مع النائبة الأولى لرئيس الوزراء ووزيرة الاقتصاد يوليا سفيريدينكو.

وقال زيلينسكي في رسالته المصورة المسائية إن شراء مصادر إمداد الطاقة الذاتية يجب أن يصبح ميسور التكلفة بشكل أكبر لاتحادات الملاك في المباني السكنية وأصحاب المنازل المنفردة.

وفي برنامج آخر مخصص للشركات، تم استلام 20 ألف طلب للحصول على إعانات لصيانة وإصلاح المولدات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك