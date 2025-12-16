أفواج شاحنات المساعدات تغادر معبر رفح البري لإغاثة قطاع غزة

أدخلت الجهات الإشرافية المختصة أفواجا من شاحنات المساعدات من معبر رفح البري شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، في اتجاه معبر كرم أبو سالم؛ لتسليمها للجانب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأوضح مصدر مختص عند معبر رفح البري لـ "الشروق"، أنه تم إدخال الشاحنات المحملة بآلاف الأطنان من المواد الطبية والسلال الغذائية والخيام والمواد البترولية، والتي قدمتها عدة مؤسسات مصرية وعربية ودولية تحت إشراف الهلال الأحمر.

ولفت المصدر، إلى أنه تم أمس الاثنين إدخال 184 شاحنة، ضمت 59 من منظمات الأمم المتحدة و20 شاحنة من دولة الإمارات و40 شاحنة مرسلة للمخيم المصري و18 شاحنة من دولة قطر و40 شاحنة من الهلال الأحمر المصري، و7 شاحنات مواد بترولية (2 غاز و5 سولار).

كما أفاد المصدر بأن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم منذ 27 يوليو الماضي، وحتى أمس الاثنين، بلغ 18037 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية لصالح سكان قطاع غزة، بإجمالي حمولة تُقدر بنحو 230 ألف طن، فيما بلغ إجمالي عدد شاحنات المواد البترولية 432 شاحنة منذ بدء الأزمة، محملة بأكثر من 120 ألف طن سولار وغاز وبنزين لتشغيل المستشفيات والأفران في القطاع.

وبحسب إحصائية سابقة، فإنه منذ 7 أكتوبر 2023 تم إدخال 37 ألفا و412 شاحنة مساعدات متنوعة من معبر رفح البري، و28584 طنا من الغاز، و60345 سولارا، و1266 بنزينا، وذلك في الفترة قبل توقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من الجانب المصري في 27 مارس الماضي.

وتتعرض عمليات إدخال شاحنات المساعدات لعراقيل من الجانب الإسرائيلي في معبر كرم أبو سالم؛ حيث يتم منع تفريغ بعض شاحنات المساعدات وتعود إلى معبر رفح البري.