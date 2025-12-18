محمود عبد الشكور يدير ندوة نقدية عقب عروض أفلام مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، أقيمت ندوة نقدية عقب عروض الأفلام، أدارها الناقد الفني محمود عبدالشكور، وشهدت مناقشات موسعة حول تجارب الأفلام المشاركة، ورؤى صناعها، والأساليب الفنية والموضوعات التي طرحتها الأعمال المعروضة.

وتواصلت الفعاليات عبر برنامج حافل من عروض الأفلام القصيرة، التي أقيمت في قاعتي سينما الهناجر وسينما مركز الإبداع الفني، حيث تنوعت العروض بين مدارس وأساليب سينمائية مختلفة، عكست ثراء التجارب المشاركة وتعدد خلفياتها الثقافية.

ففي سينما الهناجر، انطلقت العروض من الساعة 4:10 وحتى 5:30 مساءً، وشملت أفلام: L’avance، وWe’re Here For You، وCasting، وLet Me Open The Door، وBlack Beast. واستكملت القاعة برنامجها من الساعة 6:00 إلى 8:00 مساءً بعرض أفلام: Positive، وNesma، وThe Uncle، و141، وRise، وMamina.

كما عُرضت مجموعة ثالثة من الأفلام في الفترة من 8:10 إلى 10:00 مساءً، ضمت: Teta، وQahera، وLittle Bird، وJust Us Girls، وQaher، وWithdrawal Or Deposit.

وفي سينما مركز الإبداع الفني، أُقيمت عروض من الساعة 8:10 وحتى 10:00 مساءً، تضمنت أفلام: Amarela، وThe Last Ingredient، وI Know You Can Hear Me، وCura Sana، وThouraya، وWhen The Lights Goes Out.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار حرص مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير على دعم السينما المستقلة، وإتاحة مساحة للحوار بين صناع الأفلام والنقاد والجمهور، بما يسهم في تعميق التجربة السينمائية وتعزيز ثقافة الفيلم القصير.