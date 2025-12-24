رئيسة حكماء الاقتصاد في ألمانيا تدعو لزيادة الضرائب على ورثة الشركات

دعت رئيسة ما يعرف بـ"حكماء الاقتصاد" في ألمانيا، مونيكا شنيتسر، إلى زيادة الضرائب على ورثة الشركات.

وقالت شنيتسر في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية إن هذا سيكون أمرا سليما لأسباب تتعلق بالعدالة الضريبية"، وأضافت: "الثروة النقدية للأسر تخضع لضريبة أعلى بكثير مقارنة بثروة الشركات الموروثة".

وأوضحت شنيتسر أن الورثة غالبا ما يحصلون إلى جانب الشركة على ممتلكات أخرى، وقالت: "إلى جانب الحسابات السائلة نجد أيضا لوحات فنية، وسيارات كلاسيكية أو طائرة خاصة – خاصة عندما يتعلق الأمر بمواريث ضخمة".

وأكدت الخبيرة، التي تترأس مجلس "حكماء الاقتصاد" المعني بتقديم المشورة للحكومة الألمانية في القضايا الاقتصادية، أن ضريبة التركات ليست منخفضة في الأساس، لكن أنواع الثروات تخضع لمعدلات ضريبية مختلفة. وتوقعت شنيتسر أن تلغي المحكمة الدستورية الاتحادية هذه القاعدة في حكم مرتقب العام المقبل.



