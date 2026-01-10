وزيرة التنمية المحلية تعلن انطلاق الموجة الـ28 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة بالمحافظات

- عوض توجه بضرورة تحقيق مستهدفات الموجة الحالية وإزالة جميع التعديات بمختلف أنواعها والمتغيرات المكانية غير القانونية



أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، انطلاق الموجة الـ28 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة اليوم السبت فى جميع المحافظات للتصدي لكل أنواع التعديات والمخالفات (أملاك الدولة، المتغيرات المكانية غير القانونية، التعديات على الأراضي الزراعية) وذلك في إطار حرص الدولة على الحفاظ على أراضيها والتصدي لكل أشكال التعديات ومخالفات البناء وفرض هيبة القانون.

وذكرت أن الموجة الحالية سوف تستمر من اليوم ١٠-١-٢٠٢٦ وتنتهي في ٢٧-٣-٢٠٢٦ ، وذلك على ثلاث مراحل بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة ومديريات الأمن وكافة جهات الولاية المعنية وقوات إنفاذ القانون.

وشددت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة التزام جميع المحافظات بتحقيق المستهدفات من الموجة الـ٢٨ والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية حفاظاً على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة واسترداد حق الشعب، موضحة أن الوزارة ستقوم بالمتابعة اليومية لأعمال الموجة من خلال قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة برئاسة الدكتور سعيد حلمي، وذلك عبر البث المباشر للأعمال من مركز السيطرة بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، إلى جانب منظومة رقابية متكاملة لمتابعة تنفيذ المستهدفات اليومية، وضمان حوكمة الإجراءات.

وأشارت إلى رفع تقارير دورية بما سيتم تحقيقه في كل مراحل الموجة الـ28 إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، مؤكدة أهمية تضافر كل الجهود والتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات والجهات المعنية وجهات الولاية ووحدات المتغيرات المكانية لتذليل أية معوقات مع انطلاق الموجة وتحقيق المستهدفات.

وأكدت أن تنفيذ الموجة الحالية يأتي في إطار تطبيق القانون بكل حزم، ومنع عودة التعديات مرة أخرى أو أي تعد جديد مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والمتابعة الميدانية المستمرة لما يتم إزالته، لضمان عدم تكرار المخالفات.