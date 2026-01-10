عضو شعبة الذهب: انخفاض الأسعار غير متوقع والزيادة مؤكدة في 2026

قال عمرو المغربي، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن الذهب يُثبت أنه «الملاذ الآمن للادخار»، لافتا إلى ارتفاع المعدن الأصفر بنسبة 76% خلال 2025.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الحدث اليوم» أن الصعود القوي يعود إلى مجموعة من العوامل العالمية، أبرزها، توجه البنوك المركزية لزيادة احتياطياتها من الذهب على حساب الدولار، وذلك بعد القرارات الاقتصادية للإدارة الأمريكية، على غرار فرض الرسوم الجمركية.

ونوه أن خفض البنك الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة على الدولار، إلى جانب استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وفنزويلا، وكذلك إيران ولبنان، يدفع بالمستثمرين للجوء إلى الذهب كملاذ آمن.

وأضاف أن جميع التوقعات تشير إلى أن 2026 «سيشهد زيادة جديدة في الأسعار»، لافتا إلى صعوبة تحديد نسبتها؛ ولكن «المؤكد أن الأسعار ستشهد زيادة على مدار العام».

ونصح المواطنين الراغبين في الشراء بعدم الترد، قائلا: «أي وقت يكون لديك فيه فائض من المال، اشتر الذهب، لا تنتظر الانخفاض؛ لأنها مسألة غير متوقعة، ولا أنصح بها، وحتى لو اشتريت وانخفض السعر قليلا، فهذه تكون مجرد عملية تصحيح، وسيعود السعر للارتفاع مرة أخرى ليتخطى أعلى نقطة وصل إليها، ويتخطاها».