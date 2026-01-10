قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن الارتفاع الحالي في أسعار الدواجن يأتي بعد أربعة أشهر من «الخسائر الفادحة» التي تكبدها المربون نتيجة «السعر غير العادل».

ولفت خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الشمس» إلى أن أسعار الدواجن ظلت تتراوح بين 53 إلى 58 جنيهًا لأربعة أشهر متتالية، قائلا: «نحن دائما وأبدًا لا نتحدث عن الانخفاض، ونتحدث دائمًا عند الارتفاع».

وأرجع الارتفاع الحالي إلى عدة عوامل، منها زيادة الطلب الموسمي استعدادًا لشهر رمضان، بالإضافة إلى زيادة التكاليف الإنتاجية المرتبطة بفصل الشتاء، مثل ارتفاع تكاليف التدفئة والتحصينات لمواجهة الأمراض الوبائية، مشيرا إلى بلوغ سعر الكيلو في المزرعة 76 جنيها للكيلو.

وأضاف أن التكلفة الفعلية حاليا 75 جنيهًا للكيلو، بعد أن شهدت أسعار الكتاكيت قفزة وصلت إلى 35 جنيها قبل أن تنخفض إلى 29 جنيها، مشددا أن «السعر العادل لا يزيد بأي حال من الأحوال على 20 جنيها».

وأكد أن زيادة الاستهلاك 25% في شهر رمضان «من الممكن أن تؤدي إلى ارتفاع طفيف» في الأسعار، معتبرا أن صناعة الدواجن تعد «القاطرة» التي تؤثر على أسعار الطيور الأخرى، قائلا: «عندما تنخفض أسعار الدواجن، ينخفض معها كل شيء من بط وفراخ بلدي، وعندما ترتفع، ترفع معها كل الأسعار».