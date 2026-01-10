ترامب: سنتحرك للسيطرة على جزيرة جرينلاند قبل الصين وروسيا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، مجددا سعيه للسيطرة على جزيرة جرينلاند، قائلا إن الولايات المتحدة يجب أن تتحرك لمنع الصين أو روسيا من السيطرة على الجزيرة المهمة استراتيجيا والتي تقع في القطب الشمالي.

وقال ترامب، في حديث للصحفيين خلال فعالية في البيت الأبيض، إن واشنطن سوف تفعل "شيئا" بشأن جرينلاند، سواء أحب الآخرون هذا أم لا.

وتابع: "لأننا إذا لم نفعل ذلك، فإن روسيا أو الصين ستسيطر على جرينلاند، ولن نقبل أن تكون روسيا أو الصين جارة لنا"، مضيفًا: "أود أن أعقد صفقة، بالطريقة السهلة، ولكن إذا لم نفعل ذلك بالطريقة السهلة، سنقوم بذلك بالطريقة الصعبة".

وأكد أنه يرغب في وضع الجزيرة، التابعة للدنمارك، الحليف في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، تحت السيطرة الأمريكية، مشيرا إلى أهميتها الاستراتيجية، وما وصفه بالوجود المتزايد للسفن الروسية والصينية في المنطقة.

وأثارت تصريحاته المخاوف؛ نظرا لأنه لم يستبعد العمل العسكري أو الإكراه الاقتصادي.

يذكر أن عدد سكان جرينلاند، التي تغطيها في الغالب الثلوج، يبلغ 57 ألف نسمة.