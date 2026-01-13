مصرع شاب إثر تناوله مادة سامة عن طريق الخطأ في الفيوم

لقي شاب مصرعه، إثر تناوله مادة سامة عن طريق الخطأ بقرية جرين التفتيش التابعة لقرية المظاطلي، بدائرة مركز طامية بمحافظة الفيوم، حيث جرى نقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، إلا أنه توفي متأثرًا بإصابته، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وتعود تفاصيل الحادث إلى تلقي اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد أحمد سيف، مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بوصول شاب إلى مستشفى طامية المركزي في حالة إعياء شديد نتيجة تناوله مادة سامة عن طريق الخطأ.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى المستشفى لمتابعة البلاغ، وبالفحص تبين أن المصاب يُدعى "شعبان.ع.أ"، ويبلغ من العمر 27 عامًا، ويقيم بذات العنوان.

وأكد الفريق الطبي، أنه يعاني من أعراض تسمم حاد، وبسبب تدهور حالته الصحية جرى نقله إلى معهد السموم بالقاهرة في محاولة لإنقاذه.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.