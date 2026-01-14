التضامن: 8600 طفل فقط في دور الرعاية مقابل أكثر من 12 ألف طفل بأسر كافلة

قال الدكتور محمد العقبي المتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي، إن عدد الأطفال المقيمين في دور الرعاية يبلغ نحو 8600 طفل فقط، وهو رقم محدود مقارنة بعدد السكان.

وأضاف خلال مداخلة في برنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميان شادي شاش وندى رضا، أن عدد الأطفال الموجودين لدى الأسر الكافلة تجاوز 12 ألفًا و200 طفل، أي ما يقرب من ضعف عدد الأطفال في دور الأيتام.

وأوضح أن وزارة التضامن الاجتماعي تولي ملف الكفالة اهتمامًا بالغًا، من خلال إدارة الحالة والوحدة المركزية للكفالة، بالتعاون مع إدارات الحالة المنتشرة في جميع المحافظات، حيث تتم المتابعة الدورية للأطفال داخل الأسر الكافلة.

وأكد العقبي أنه في حال رصد أي خطر أو انتهاك نفسي أو تقصير في التعليم أو الرعاية، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا، بما في ذلك سحب الطفل وإلغاء الكفالة عند الضرورة، موضحًا أن هذه الحالات فردية ونادرة، لكنها تُقابل بتدخل حاسم.

وشدد على أن الوزارة تمتلك قاعدة بيانات دقيقة تشمل أسماء الأطفال وأماكن إقامتهم والأسر الكافلة وخط سير المتابعة، ويتم رصد أوضاعهم بشكل شبه يومي لضمان توفير الحماية الكاملة لهم.