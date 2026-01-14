مصطفى بكري: أتوقع رئيس وزراء مفاجئ وتغييرًا حكوميًا

قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن المرحلة المقبلة ستشهد دقة شديدة في الاختيارات الأساسية من رئيس حكومة ووزراء، مضيفًا أنه لديه توقع بأن رئيس الوزراء القادم سيكون مفاجأة وأن الحكومة ستشهد تغييرًا، متمنيًا ذلك.

وأضاف "بكري" خلال لقاء عبر برنامج "بالورقة والقلم" على قناة Ten، أمس الثلاثاء، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حقق إنجازات لا يمكن إنكارها، لافتًا إلى أن إجراء التغييرات الحكومية أمر طبيعي يحدث من أجل ضخ دماء جديدة، وزيادة الحماس، وضبط التوجه العام.

وتابع أن هناك أسماء مطروحة سواء من داخل الحكومة أو خارجها، وليس لديه اسم محدد يرى أنه المناسب، قائلاً: “مع احترامي للدكتور مصطفى مدبولي، كفاية، نحن منذ عام 2018 مع رئيس حكومة واحد، البلد فيها كوادر كثيرة، رغم وجود تعديلات لكن كان بعضها لم يُرضِ الجمهور"، مؤكدًا على أن التجديد سنة الحياة، مضيفًا أن "مدبولي" قدم الكثير وتحمل ضغوطًا كبيرة، ولا يمكن إنكار ما أنجزه.