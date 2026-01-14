قال شريف حمدي، مدير العمليات بالبنك الدولي، إن مبادرة «سكن لكل المصريين» تحظى بدعم من برنامج البنك للتمويل الشامل للإسكان، بقيادة الحكومة المصرية.

وأضاف، خلال كلمته ضمن احتفالية «سكن لكل المصريين.. 10 سنوات من الإنجاز»، أن البرنامج يعمل على توفير التمويل طويل الأمد، والخبرة الفنية والعالمية لبناء منظومة مستدامة قادرة على التطور والاستمرار.

ولفت إلى أن البرنامج أسهم في تنمية سوق التمويل العقاري على مدار السنوات العشر الماضية، مستشهدًا بارتفاع حجم السوق من حوالي 130 مليون دولار في 2014 إلى ملياري دولار اليوم، بمشاركة 31 مؤسسة مالية في تقديم التمويلات العقارية الميسرة.

وأوضح أن هذا النمو يعكس كفاءة السياسات العامة المصممة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز عمق الأسواق المالية، وزيادة فرص الحصول على التمويلات العقارية أمام الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل.

وأشار إلى أن برنامج الإسكان الاجتماعي نجح في تمكين حوالي 686 ألف أسرة من محدودي ومتوسطي الدخل من الحصول على وحدات سكنية رسمية، معلقًا: «غالبية الأسر تمتلك مسكنها لأول مرة بما يعكس توجه الدولة نحو توجيه الموارد العامة للفئات الأكثر احتياجًا».

وتابع أن البرنامج أسهم في توفير 4 ملايين فرصة عمل في قطاعات التشييد والصناعة والنقل والخدمات المالية، بما يعكس دعمه للاقتصاد المحلي وتنمية المهارات المختلفة بأنحاء الجمهورية.

واستعرض أبعاد الشمول المالي من النتائج المحققة بهذا البرنامج، ومنها أن أكثر من 24% من المستفيدين بالبرنامج هي الأسر التي تعولها السيدات، فيما بلغت نسبة المقترضين لأول مرة 65%، ونسبة الشباب دون الأربعين 50% من إجمالي المستفيدين، لافتًا إلى أن ذلك يعكس قدرة البرنامج على دعم الأسر الشابة في إحدى المراحل الحاسمة في مسارها الاقتصادي.

وأكد نجاح البرنامج في دعم الاستدامة البيئية من خلال الالتزام بمعايير البناء الأخضر، بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والتي تضم نظم الاعتماد الوطنية، ومعايير النظام الدولي لإصدار شهادات المباني الخضراء (EDGE) المعترف بها دوليًا.

ولفت إلى أن هذه الشراكة أدت إلى ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، بجانب توفير مصاريف التشغيل والصيانة على الشاغلين، بما يعزز كفاءة استهلاك الموارد على مستوى الدولة.

ووجّه الشكر للحكومة المصرية، ووزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على سلسلة النجاحات التي تحققت على مدار عقد كامل من الأزمات.

ولفت إلى أن هذه السنوات شهدت وضع رؤية طويلة الأمد، وإعداد إطارها القانوني والمؤسسي، وأنظمة التشغيل والسياسات، بالإضافة إلى الأجهزة التنفيذية والتنسيقية لتحقيقها، مؤكدًا نجاح مصر في تجسيد هذه العناصر.

وعلق قائلًا: «هذا الإنجاز الهام لا يمثل نقطة نهاية بل محطة على طريق ممتد.. ويؤكد البنك الدولي التزامه الكامل بمواصلة دعم الحكومة المصرية في مواجهة هذه الأولويات المستقبلية.. من خلال مبادرة التمويل الشامل للإسكان بنظام التمويل بمقابل نتائج».

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء الثلاثاء، احتفالية «سكن لكل المصريين.. 10 سنوات من الإنجاز»، والتي تعكس جهود الدولة في توفير وحدات سكنية للمواطنين خلال العقد الأخير، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وجاءت الاحتفالية استعراضًا لمسيرة المبادرة منذ انطلاقها، وما أسهمت به في دعم الاستقرار الاجتماعي وتحسين جودة الحياة للمواطنين، باعتبارها أحد أهم مشروعات الدولة في مجال الإسكان خلال العقد الماضي.