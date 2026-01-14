قالت وزارة الخارجية الصينية ، اليوم الأربعاء، إن بكين تعارض أي تدخل خارجي في الشئون ​الداخلية لإيران، وذلك بعد أن تلويح الرئيس ​الأمريكي دونالد ترامب بأن واشنطن ​ستتخذ "إجراءات صارمة للغاية" ضد طهران.

وقالت ماو نينج المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي دوري، ردا على سؤال حول موقف بكين بعد ​تصريحات ترامب، إن بلادها لا تتغاضى عن استخدام القوة أو التهديد ‌بذلك في العلاقات الدولية، وفقا لمحطة "فرانس 24" الإخبارية.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "سي.بي.إس نيوز" إن الولايات المتحدة ستتخذ "إجراءات صارمة للغاية" إذا بدأت إيران في إعدام المتظاهرين. ‍

وحث المتظاهرين على مواصلة الاحتجاج ‌وقال ​إن المساعدة في الطريق.

واتهمت الحكومة الإيرانية، الولايات المتحدة باختلاق ذريعة للقيام بتدخل عسكري.

وكتبت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة على منصة إكس: "أوهام الولايات المتحدة وسياستها تجاه إيران تقوم على أساس تغيير النظام، بحيث تستخدم العقوبات والتهديدات والاضطرابات المدبرة والفوضى كأسلوب عمل لتصنيع ذريعة لتدخل عسكري" قائلة إن "قواعد اللعبة" التي تتبعها واشنطن "ستفشل مجددا".

من جانبها، قالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (​هرانا)، ‍وهي ​منظمة حقوقية مقرها الولايات المتحدة، إنها تحققت من مقتل 2571 شخصا في الاحتجاجات بإيران، من ​بينهم 2403 متظاهرين، و147 فردا ‌مرتبطين بالحكومة، و12 شخصا تقل أعمارهم عن 18 عاما، وتسعة مدنيين لم يشاركوا في الاحتجاجات.