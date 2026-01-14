إدارة ترامب تعتزم سحب الجنسية الأمريكية من هؤلاء الأشخاص

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، إن ‌إدارته تعتزم ⁠سحب الجنسية من أي مهاجر يحمل ‌جنسية الصومال أو أي دولة أخرى إذا أدين بالاحتيال على الأمريكيين.

وأوضح ترامب، في كلمة ‍أمام ⁠نادي ديترويت ‍الاقتصادي: "سنسحب الجنسية أيضا من أي ‌مهاجر يحمل ‍جنسية ‍الصومال أو أي مكان ‌آخر حال إدانته بالاحتيال على مواطنينا"، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، بناء على إرشادات داخلية حصلت عليها، أن إدارة ترامب تستعد لتصعيد غير مسبوق في ملف الهجرة.

وبعد الاعتقالات والترحيل والسفر الطوعي الذي أدى إلى مغادرة 2.5 مليون مهاجر من الولايات المتحدة بحسب وزارة الأمن الداخلي، جاء الدور على الحاصلين على الجنسية الأمريكية.

فبحسب الوثائق التي حصلت عليها نيويورك تايمز من مكاتب دائرة خدمات المواطنة والهجرة (USCIS)، سيتم العمل على سحب الجنسية من بعض الأمريكيين المجنسين.

وتطلب هذه الإرشادات من المكاتب الميدانية تزويد مكتب التقاضي في شئون الهجرة بما بين 100 و200 قضية سحب جنسية شهريا خلال السنة المالية 2026.



