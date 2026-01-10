الشرطة التركية تحتجز 18 مهاجرا أفغانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

احتجزت السلطات التركية، 18 مهاجرا أفغانيا في مدينتي توكات وبولو التركيتين وتم نقل هؤلاء الذين لا يحملون إقامة قانونية إلى مراكز الترحيل.

ورصدت الشرطة التركية، خلال عملية في مدينة توكات، مركبتين تقلان مهاجرين واحتجزت 13 مواطنا أفغانيا على الأقل، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم السبت.

وفي الوقت نفسه، أفادت السلطات في مدينة بولو باعتقال خمسة مهاجرين أفغان آخرين. كما تم احتجاز ستة آخرين على خلفية نقل مهاجرين بدون وثائق إقامة قانونية في المدينتين.

وبعد استكمال الإجراءات الإدارية، نقلت السلطات التركية المهاجرين الأفغان غير الشرعيين إلى مراكز الترحيل في مدينتي بولو وتوكات. وقال مسئولون إن هذه العملية تأتي ضمن إجراءات مكافحة الهجرة غير النظامية الروتينية.

وتسلط الاعتقالات المستمرة الضوء على سياسة تركيا الصارمة في إنفاذ القانون تجاه الهجرة غير الشرعية، لاسيما استهداف المواطنين الأفغان، وسط ضغوط الهجرة الإقليمية المتزايدة.

وتعد تركيا وجهة للمهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا حيث تعتبر معبرا للوصول إلى أوروبا بحثا عن حياة أفضل.