ارتفاع متوقع في فواتير التدفئة بألمانيا في ظل الطقس البارد وزيادة الاستهلاك

من المتوقع أن يواجه المستهلكون في ألمانيا فواتير تدفئة أعلى عن العام الماضي، وفقا لحسابات أجراها موقع المقارنات "فيريفوكس" ومزود خدمات الطاقة "تيخيم" واطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وقال "فيريفوكس" إن الأسرة النموذجية التي تعتمد على التدفئة بالغاز وتستهلك نحو 20 ألف كيلووات/ساعة ستدفع في عام 2025 نحو 13% أكثر مقارنة بالعام السابق. ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة الاستهلاك بعد شهر فبراير بارد نسبيا، وموجة برد مصحوبة بالصقيع والثلوج في نوفمبر، إلى جانب ارتفاع طفيف في أسعار الغاز.

ولا تزال التكلفة النهائية للتدفئة في 2025 غير متاحة بعد، إذ يواصل مزودو الخدمة تجميع بيانات الاستهلاك وحساب الفواتير. وعادة ما يدفع الألمان أقساطا منتظمة على مدار العام بناء على تقديرات الاستهلاك.

كما ستشهد الأسر التي تعتمد على التدفئة بزيت الوقود زيادة في التكاليف، لكن بوتيرة أقل تقدر بنحو 4%، بحسب "فيريفوكس"، إذ عوضت أسعار النفط المنخفضة جزئيا زيادة الطلب.

وأوضح خبير الطاقة في "فيريفوكس"، تورستن شتورك، أن التدفئة بالزيت كانت أرخص من الغاز للعام الرابع على التوالي، مشيرا إلى أن الأسر التي تستخدم الزيت أنفقت نحو 16% أقل على التدفئة مقارنة بمستخدمي الغاز.

من جانبها، تتوقع شركة "تيخيم" أن ترتفع متوسط تكاليف التدفئة في 2025 بنسبة 6ر8% مقارنة بعام 2024. ومن المنتظر أن تسجل التدفئة المركزية أعلى زيادة بنسبة 2ر13%، في حين يتوقع أيضا أن ترتفع تكاليف التدفئة بالغاز. أما تكاليف التدفئة بالزيت فمن المتوقع أن ترتفع بشكل محدود بنحو 4ر2% فقط.

ويستند هذا التوقع إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلك في الاتحاد الأوروبي ومعلومات الطقس التي أكدتها هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في ألمانيا، مع استقراء البيانات للأسابيع الأخيرة من العام.