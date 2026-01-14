كشف الممثل إياد نصار عن كواليس إنتاج مسلسل «تحت الحصار»، المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني 2026، والذي تدور أحداثه في قلب العدوان على غزة، ويبرز الجانب الإنساني للمدنيين داخلها، قائلًا: «بنقدم عمل للتاريخ.. وبنأكد على عظمة الشعب الفلسطيني».

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة» عبر قناة «ON»: «إحنا مستمتعين جدًا بفكرة إن إحنا قادرين نتكلم عن هذا الموضوع العظيم».

ولفت إلى أن قرار إنتاج مسلسل يناقش ما يحدث في غزة قرار مهم، قائلًا: «بنقدم موضوع عن غزة.. شيء مهم وقرار مهم.. إحنا بنعمل مسلسل خارج حسابات المسلسلات وصراع الدراما العادية».

وعلق قائلًا: «إحنا بنتكلم ما وراء الخبر.. الخبر كان موجود في ذاكرة الناس ولسه موجود.. ولكن إحنا بنخوض في الحكاية الإنسانية جوه الموضوع.. وبنحاول نشيل فكرة الشعب الفلسطيني لفترة طويلة إنه مجرد أرقام بس».

وأكمل أن الشعب الفلسطيني ليس مجرد أرقام، وإنما شعب له حكاياته ومعاناته وكفاحه ونضاله، مضيفًا: «بنسلط الضوء على هذه العلاقة الطويلة بين الفلسطيني والمصري.. الشركاء في الأرض والوطن والوجع».

وأشار إلى أن دوره في العمل يتطلب الحديث باللهجة الفلسطينية، معلقًا: «حتى المصري بتاعي الفترة دي مش مظبوط قوي.. علشان مركز طول الوقت أحكي فلسطيني».

وعلق قائلًا: «المصري أسهل لي.. أنا بقالي 20 سنة في مصر.. أنا بترجم من مصري لفلسطيني دلوقت.. أنا بالنسبة لي بعبر عن نفسي بالمصري أسرع وأدق حتى في التفاصيل».

وتطرق إلى تعاونه مع الفنانة منة شلبي، قائلًا: «منة شلبي فنانة ممثلة مجتهدة ودايمًا عندها بحث وعندها همها.. وبتحاول تكون في مشروع بيقدم شيء جديد».

وعبر عن استمتاعه بالعمل معها، قائلًا: «في الشغل مع منة كذا تجربة.. في ممثل.. بيهمني دايمًا إن الشراكة يكون في ممثل قدامي عنده هم التمثيل».

وأكد أن المخرج بيتر ميمي متمكن في مجاله، قائلًا: «الجانب دا أستاذ بيتر متمكن منه جدًا.. وعارف كيف يُسمع في منطقتنا».

وتابع أن إخراج هذا العمل يتم ضمن معطيات معينة يتعامل معها المخرج، مضيفًا: «بيتر ورطان مع الحكاية جدًا والتفاصيل الإنسانية».

وعلق قائلًا: «إحنا بنمثل وتعبنا من هذه الظروف المحيطة.. فما بالك الناس اللي عاشت هذه الظروف بجد.. والحمد لله إن في مسلسل موجود بيتكلم عما مرت به غزة من بعد أحداث السابع من أكتوبر 2023 ولا زالت».