أحمد فهمي: توليت مسئولية أن أكون الرجل منذ العاشرة بين 5 شقيقات

كشف الفنان أحمد فهمي عن جوانب من حياته الشخصية قائلاً إنه تولى مسئولية أن يكون الرجل في المنزل منذ وفاة والده وهو في عمر 10 سنوات، موضحًا أنه لديه 5 شقيقات ووالدته هي المرأة التي رأى فيها الحياة بأكملها.

وأضاف "فهمي" خلال برنامج "الصورة مع لميس الحديدي"، على قناة النهار، أمس الثلاثاء، أنه كان حريصًا على شقيقاته ويوجههن في أمور كثيرة، قائلاً: "كان ممكن أقول لأختي الكبيرة ليه حاطة روچ.. مينفعش" مؤكدًا على أنه لم يكن هذا من باب فرض شيء عليهن، بل لأنه ذلك الذي كان يراه صحيحًا أو خطأً من وجهة نظره.

وتابع أنه أصبح متفتحًا أكثر ولم يعد ضد أشياء كان ضدها من قبل وأنه من الأشخاص التي تراجع نفسها دائمً، لافتًا إلى أنه ذهب إلى طبيب نفسي من قبل بسبب شعوره المستمر بالذنب حول كل شيء وبالعصبية والغضب الكبير.

وتطرق إلى أعماله الفنية، مشيرًا إلى أن مرجعه في دوره بمسلسل "2 قهوة" كان الفنان الراحل محمود ياسين في فيلم "أنف وثلاث عيون"، قائلاً إنه يحب هذا الفيلم وخاصة الرواية الخاصة به، مردفًا أنه كان له الحظ في العمل مع "ياسين" مرتين.



وأعرب عن دعمه للفنانة شيرين عبد الوهاب، متمنيًا أن تعود بصحة وسلامة، مضيفًا أنه يعتقد أن الشعوب العربية كلها ترغب في عودتها، مؤكدًا على أن يجب أن شيرين نفسها تريد ذلك.