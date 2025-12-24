قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تلقت توجيهًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتدريس مهارات البرمجة، مضيفًا أنهم درسوا الموقف وبحثوا عن أفضل البلاد التي تُدرس البرمجة فوجدوا اليابان.

وأضاف "عبد اللطيف" خلال لقاء عبر برنامج "الصورة" على قناة النهار، أمس الثلاثاء، أنه تم الاتفاق مع منصة يابانية تضم أكثر من 12 مليون طالب في اليابان، لتعليم البرمجة للطلاب المصريين بالمرحلة الثانوية، وتمت ترجمة المنهج إلى اللغة العربية لتسهيل تعلم الطلاب.

ولفت إلى أن عدد طلاب الصف الأول الثانوي لديهم 830 ألف طالب، مضيفًا أنهم فوجئوا بالإقبال والوعي الكبير من الطلاب وأسرهم، حيث بلغ عدد الطلاب المشاركين فعليًا في المنصة 778 ألف طالب، منهم نحو 400 ألف طالب أنهوا المنهج، معربًا عن تفاؤله باستمرار زيادة المشاركة.

واستنتج من ذلك أن يصل جميع خريجي التعليم المصري إلى امتلاك مهارات البرمجة، مؤكدًا على أن هذا يمثل نقلة كبيرة في طريقة التفكير لدى الطلاب.

وأردف أن الطلاب سيؤدون امتحانًا مفتوحًا من اليابان على المنصة، والناجحون سيحصلون على شهادة معتمدة من جامعة هيروشيما اليابانية، وهي جامعة حكومية، ما يتيح لهم فرصًا للتخصص أو العمل "أونلاين" مستقبلاً.