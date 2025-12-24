سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف مسؤول تركي عن آخر رسالة أرسلتها الطائرة الخاصة التي كانت تقل محمد الحداد، رئيس الأركان في حكومة عبد الحميد الدبيبة الليبية، قبيل تحطمها قرب أنقرة مساء الثلاثاء.

وحسب رئيس مديرية الاتصالات في الرئاسة التركية، برهان الدين دوران، فإن الطائرة طلبت الهبوط اضطرارياً بسبب عطل كهربائي.

وقال دوران على منصة «إكس»: أبلغت طائرة خاصة تقل الحداد و4 من مرافقيه و3 من أفراد الطاقم مركز مراقبة الحركة الجوية عن حالة طوارئ بسبب عطل كهربائي، وطلبت الهبوط الاضطراري.

وكان وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا أعلن فقدان الاتصال بالطائرة مساء الثلاثاء، بعد وقت قصير من إقلاعها من أنقرة.

وقال الوزير عبر منصة «إكس» إن الطائرة التي أقلعت من مطار أنقرة إيسنبوغا متجهة إلى طرابلس طلبت الهبوط اضطرارياً، لكن لم يتم التمكن من الاتصال بها بعد ذلك.

وأكدت مصادر عدة فتح تحقيقات تركية ليبية مشتركة في تحطم طائرة الحداد.

وقتل الحداد في الحادث، مع مرافقيه رئيس أركان القوات البرية الفريق ركن الفيتوري غريبيل، ومدير جهاز التصنيع العسكري العميد محمود القطيوي، ومستشار رئيس الأركان محمد العصاوي دياب، والمصور بمكتب إعلام رئيس الأركان العامة محمد عمر أحمد محجوب.