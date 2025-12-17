تحريات حادث مصرع الفنانة نيفين مندور في حريق شقتها: النيران التهمت غرفتها وزوجها كان في الصالة

كشفت التحريات الأولية لضباط البحث الجنائي بقسم شرطة ثانٍ المنتزه في الإسكندرية، عن أن وفاة الفنانة نڤين مندور، جاء بسبب التهام النيران لمحتويات غرفتها، حيث أصيبت باختناق وحروق في أماكن مختلفة بجسدها، فيما كان زوجها متواجدًا في الصالة الخارجية للشقة وقت الحادث، وحاول إسعافها لكنها فارقت الحياة عقب نقلها إلى المستشفى.

وعاينت نيابة ثانٍ المنتزه في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، آثار حريق شقة سكنية في منطقة العصافرة، وذلك للوقوف على أسباب الحريق، الذي تسبب في مصرع سيدة تدعى نيفين محمد صلاح، 53 عامًا، والمعروفة فنيًا باسم "نيفين مندور"، بعد التهام النيران بعض محتوياتها.

وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث، وتقريري الأدلة الجنائية، والحماية المدنية، وأقوال شهود العيان، حول أسباب وملابسات نشوب الحريق داخل الشقة الكائنة بالطابق الرابع من برج سكني في منطقة العصافرة على كورنيش الإسكندرية.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة ثانٍ المنتزه، بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، حول بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق بالطابق الرابع بعقار مكوّن من 13 طابقًا، وأسفر عن مصرع سيدة، نتيجة تأثرها بالحريق.

وبانتقال الشرطة، رفقة سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ، تم السيطرة على النيران بإخمادها وتبريد آثارها، لعدم وصولها إلى الشقق المجاورة، وجرى قطع المرافق "التيار الكهربائي والغاز" وفرض سياج تأميني في محيط الحريق، حتى انتهاء عملية التبريد، ورفع آثاره.

تم إخلاء العقار من السكان لحين إخماد النيران، ونقل جثة الضحية إلى مشرحة كوم الدكة، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة، حيث تباشر التحقيق.