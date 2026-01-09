فان دايك يدافع عن تصرفات لاعبي ليفربول تجاه مارتينيلي

دافع قائد ليفربول فيرجيل فان دايك عن تصرفات زملائه خلال المواجهة أمام أرسنال، عقب الواقعة التي جمعت بين جابرييل مارتينيلي وكونور برادلي في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وكان الحكم أنتوني تايلور قد أشهر البطاقة الصفراء في وجه مارتينيلي بعد تصرفه في الوقت بدل الضائع تجاه برادلي المصاب، حيث ألقى الكرة عليه وحاول دفعه خارج أرض الملعب رغم سقوط مدافع ليفربول على الأرض متأثرًا بإصابة لم تتضح خطورتها في حينه.

وعقب الحادثة، قدّم مارتينيلي اعتذارًا علنيًا، كما تواصل مع برادلي للاعتذار، مؤكدًا أنه لم يكن يدرك أن الإصابة كانت خطيرة إلى هذا الحد.

وشهدت اللحظات الأخيرة من اللقاء تجمع لاعبي ليفربول حول برادلي، ودخولهم في مشادة مع مارتينيلي، في مشهد علّق عليه فان دايك موضحًا أن رد الفعل كان طبيعيًا في ظل الموقف.

وقال فان دايك: «الجميع كان غير سعيد في تلك اللحظة، ليس لاعبَين فقط بل الجميع، وهذا أمر مبرر، لأن كونور كان على أرض الملعب، ودفعه خارجها ليس مشهدًا جيدًا على الإطلاق».

وأضاف: «من السهل تحليل اللقطة عبر الإعادات، لكن بالنسبة لنا حدث كل شيء بسرعة. جاءت كرة طويلة، حاول كونور المنافسة عليها، سقط على الأرض، ثم دفعه مارتينيلي خارج الملعب، فتفاعل لاعبونا».

وتابع: «اجتمعنا جميعًا، ولم نكن نعرف بالضبط ما الذي حدث، لكن المشهد لم يكن جيدًا، ولا ينعكس بصورة إيجابية على مارتينيلي أيضًا. تركيزنا الآن ينصب على كونور، إذ سيخضع لفحوصات طبية خلال الـ24 ساعة المقبلة، وسنضطر للتكيف مع الوضع».

ومن المنتظر أن يقدم مدرب ليفربول أرني سلوت تحديثًا بشأن حالة برادلي خلال الأسبوع المقبل، في ظل معاناة الفريق من إصابة دفاعية جديدة، بعد شهر واحد فقط من عودة اللاعب إلى الجاهزية الكاملة.