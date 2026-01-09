سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حذر مدعي عام العاصمة طهران، علي صالحي، الجمعة، المواطنين من الخروج إلى الشوارع.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني تصريحات لصالحي قال فيها إن "الشوارع غير آمنة، ولا سيما في العاصمة طهران".

وأفاد بأن "المرتزقة التابعين للعدو يقتلون المشاركين في المظاهرات، فلا تخرجوا إلى الشوارع"، وفق وصفه.

وأشار صالحي إلى أن السلطات الأمنية "ستتصدى لكل من يشارك في المظاهرات".

وذكر أن "حاملي الأسلحة البيضاء (الأدوات الحادة والجارحة) سيُعاملون مثلما يُعامل حاملو الأسلحة النارية".

وأردف: "لن نتسامح مطلقا مع العناصر المسلحة، وسيُحاكمون بتهمة ارتكاب جريمة حرب".

وذكر أن "أمن مواطنينا هو خطنا الأحمر.. وكفاحنا ضد الإرهابيين سيكون رادعا".

ولفت صالحي إلى أن الأحداث التي وقعت الليلة الماضية في طهران "تسببت في أضرار كبيرة".

من جهة أخرى، قررت السلطات تحويل جميع المدارس في طهران إلى التعليم عن بُعد حتى نهاية الأسبوع.

وبدأ التجار في السوق الكبير بطهران في 28 ديسمبر الماضي احتجاجات على التراجع الحاد في قيمة الريال الإيراني أمام العملات الأجنبية وتفاقم المشكلات الاقتصادية، وتمددت الاحتجاجات لاحقا إلى العديد من المدن.

وأقر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بحالة الاستياء الشعبي، مؤكدا أن الحكومة مسؤولة عن المشاكل الاقتصادية الراهنة، وحث المسؤولين على عدم إلقاء اللوم على جهات خارجية مثل الولايات المتحدة.

وبلغ عدد قتلى الاحتجاجات في البلاد 42 قتيلا، بينهم 34 متظاهرا و8 من أفراد قوات الأمن، بحسب وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان الإيرانية المستقلة (هرانا).