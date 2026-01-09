الجيش السوري يفتح ممرا إنسانيا بالشيخ مقصود ويدعو قسد لإلقاء سلاحه

أعلن الجيش السوري، الجمعة، فتح ممر إنساني لخروج أهالي حي الشيخ مقصود بحلب إلى باقي أحياء المدينة شمالي البلاد، داعيا عناصر تنظيم "قسد" إلى إلقاء السلاح.

وقالت هيئة العمليات في الجيش السوري، لوكالة أنباء "سانا" الرسمية، إنه "سيتم افتتاح ممر إنساني من الساعة 16:00 عصرا وحتى الساعة 18:00 (13:00 ـ 15:00 تغ)".

وأضافت: "نهيب بأهلنا في حي الشيخ مقصود المسارعة بالخروج إلى أحياء مدينة حلب عبر (ممر العوارض)، كما ندعو عناصر تنظيم قسد إلى إلقاء السلاح وسنعمل على تأمينهم".

وفي وقت لاحق، أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" ببدء خروج المدنيين من "الشيخ مقصود" الحي الوحيد المتبقي تحت سيطرة "قسد" بحلب، فيما نقلت عن مصدر عسكري منع التنظيم خروج مدنيين وترهيبهم بهدف استخدامهم "دروعا بشرية".

وتفجرت الأحداث في حلب منذ الثلاثاء الماضي، عندما شن "قسد" من مناطق سيطرته في حيي الأشرفية والشيخ مقصود هجمات على أحياء سكنية ومنشآت مدنية ونقاط للجيش والأمن في حلب، ما أسفر عن 9 قتلى و55 مصابا، ونزوح 165 ألف شخص من الحيين، وفق أحدث الأرقام الرسمية المعلنة.

ورد الجيش السوري بإطلاق عملية عسكرية "محدودة"، الخميس، تمكن خلالها من إخراج عناصر التنظيم من حيي الأشرفية وبني زيد، وبسط سيطرته عليهما، ليبقى حي الشيخ مقصود الحي الوحيد خارج سيطرة الدولة، حتى مساء الجمعة.

ومنذ أشهر، يتنصل التنظيم من تطبيق بنود اتفاق مع الحكومة السورية، بشأن دمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي سوريا في إدارة الدولة، وفتح المعابر والمطار وحقول النفط والغاز، وتأكيد وحدة أراضي البلاد، كذلك انسحاب قواته العسكرية من حلب إلى شرق الفرات.

وصعّد التنظيم خروقاته الأخيرة للاتفاق عقب اجتماعات الأحد الماضي في العاصمة السورية، بحضور قائده مظلوم عبدي، والتي أكدت دمشق أنها "لم تُسفر عن نتائج ملموسة".