المخابرات الإيرانية تطلق نداءً للمواطنين: أبلغوا عن المخربين التابعين لأمريكا والكيان الصهيوني

طالبت وزارة المخابرات الإيرانية، اليوم الجمعة، المواطنين الإيرانيين بـ«الإبلاغ عن المخربين والإرهابيين المرتزقة للولايات المتحدة والكيان الصهيوني»، وذلك في خضم الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وقالت وزارة الاستخبارات الإيرانية، في بيان رسمي مساء اليوم الجمعة، إن «وزارة الاستخبارات تدعو عموم المواطنين إلى التعرف على المخربين والإرهابيين المرتزقة التابعين للولايات المتحدة والكيان الصهيوني، الذين نفذوا ليلة أمس (الخميس) عمليات إطلاق نار متعددة بهدف إيقاع قتلى، والإبلاغ عنهم عبر مراكز الاتصال (وزارة الاستخبارات ومنظمة استخبارات الحرس الثوري)»، بحسب شبكة «سكاي نيوز عربية».

وسبق أن أشار المرشد الإيراني علي خامنئي إلى «المرتزقة الذين يعملون لصالح الأجانب»، وقال في ثاني خطاب له تعليقًا على الاحتجاجات إن طهران «لن تتسامح معهم».

كما تحدث جهاز استخبارات الحرس الثوري عن «إحباط مخطط العدو بالكامل، وترسيخ وضمان أمن المواطنين».

وبدأت الاحتجاجات في 28 ديسمبر الماضي بإضراب نفذه تجار في «بازار» طهران، على خلفية تدهور سعر صرف العملة والقدرة الشرائية في البلاد.

وبعدما اقتصرت خلال الأيام الماضية على تجمعات محدودة، بدت تحركات ليل الخميس أكبر من حيث الحجم والانتشار، فيما قُطع الإنترنت عن سائر أنحاء البلاد.