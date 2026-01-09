إيران تتهم أمريكا وإسرائيل بإشعال الاحتجاجات: يريدونها عنفا وانقساما

اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة وإسرائيل بـ«تأجيج حركة الاحتجاج» التي اتسعت رقعتها في البلاد.

وفي الوقت ذاته، استبعد عراقجي احتمالية تدخل البلدين عسكريًا بشكل مباشر، عقب تحذيرات أمريكية من عواقب «قمع المتظاهرين»، بحسب ما نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

وقال عراقجي، خلال زيارة إلى لبنان: «هذا ما قاله الأمريكيون والإسرائيليون، إنهم يتدخلون بشكل مباشر في الاحتجاجات في إيران»، مضيفًا: «إنهم يحاولون تحويل الاحتجاجات السلمية إلى احتجاجات انقسامية وعنيفة».

وتابع: «فيما يتعلق بإمكانية حصول تدخل عسكري ضد إيران، نعتقد أن احتمال ذلك منخفض؛ لأن محاولاتهما السابقة كانت فشلًا ذريعًا».

وتأتي تصريحات عراقجي في وقت تشهد فيه البلاد موجة احتجاجات واسعة، على خلفية أزمة اقتصادية خانقة وتدهور العملة وارتفاع التضخم، وسط إجراءات أمنية مشددة شملت قطع الإنترنت واعتقال متظاهرين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حذر في وقت سابق من أن الولايات المتحدة قد توجه ضربات إلى إيران «إذا قتلت المتظاهرين».