الأهلي يعيد حمزة علاء لقائمته المحلية رسميا

أعاد النادي الأهلي تسجيل حمزة علاء، حارس مرمى الفريق الأول في قائمته المحلية، من جديد، وذلك بعد فتح باب القيد الشتوي.

وكان حمزة علاء قد غادر صفوف النادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد انتهاء تعاقده، حيث انتقل إلى فريق بورتيمونينسي البرتغالي، إلا أنه سرعان ما عاد للأحمر، من جديد، بعد فسخ تعاقده مع ناديه الجديد.

ولم يتم قيد اسم الحارس الشاب في قائمة الأهلي خلال الفترة الماضية، نظرًا لعودته إلى صفوف الفريق، بعد غلق فترة باب القيد، إلا أنه تم تسجيله في اليومين الماضيين، عقب فتح باب القيد الشتوي.

وقرر ييس توروب، المدير الفني للأهلي ضم حمزة علاء لقائمة الفريق التي ستواجه فريق فاركو، المُقرر إقامتها لحساب منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة كأس رابطة الأندية.