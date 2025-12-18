تقدم الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بخالص العزاء إلى أسر ضحايا حادث انقلاب سيارة ميكروباص بترعة الجبلاو، مؤكدًا تضامن محافظة قنا الكامل مع أهالي الضحايا في هذا المصاب الأليم.

وشدد محافظ قنا، في بيان اليوم الأربعاء، على أن المحافظة لن تدخر جهدًا في اتخاذ جميع الإجراءات العاجلة واللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، وذلك في إطار الحرص الدائم على الحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم، موجهًا بتشديد الرقابة المرورية، ومراجعة الحالة الفنية لوسائل النقل العام، ورفع مستوى التأمين والسلامة على الطرق السريعة.

وفي هذا السياق، أوضح المحافظ، أنه في ضوء خطة الدولة لرفع كفاءة البنية التحتية وتطوير شبكة الطرق، بدأت الهيئة العامة للطرق والكباري خلال عام 2023 أعمال ازدواج وتوسعة الطريق محل الحادث؛ ما استلزم رفع بعض أعمدة الإنارة وإزالة عدد من الأشجار، وفقًا لمتطلبات التنفيذ الهندسي للمشروع، وبما يتوافق مع المعايير الفنية المعتمدة.

وأضاف أن المحافظة تواصلت بشكل فوري مع الهيئة العامة للطرق والكباري؛ للوقوف على الموقف التنفيذي للطريق، والتأكيد على سرعة الانتهاء من الأعمال الجارية، مع التنفيذ العاجل لمصدات خرسانية على جانبي الطريق، بما يسهم في تعزيز عوامل الأمان والحد من وقوع الحوادث.

كما كلف محافظ قنا، الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا بالتنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري، لإعادة زرع وتركيب أعمدة إنارة جديدة تضمن إنارة الطريق بصورة آمنة ودائمة، دون التأثير على أعمال تطهير الترع والمجاري المائية.

ووجه المحافظ، في الإطار ذاته، إدارة المرور بتكثيف التواجد المروري على الطريق محل الواقعة، وتشكيل لجان مراقبة ثابتة ومتحركة، إلى جانب تشغيل أجهزة الرادار على مدار الساعة، مع التأكيد على المتابعة المستمرة لأعمال الرقابة المرورية على المركبات والسائقين، سواء على هذا الطريق أو على الطرق الموازية، واتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة حيال أي مخالفات.

وأكد محافظ قنا، أن سلامة المواطن تأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي للمحافظة، مشددًا على المتابعة الميدانية المستمرة لتنفيذ هذه التكليفات، وعدم التهاون مع أي تقصير، بما يحقق الصالح العام ويحول دون تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة.