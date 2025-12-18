وزير الاتصالات: مصر تتصدر إفريقيا في سرعة الإنترنت مع الحفاظ على الأسعار في متناول المواطنين

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنّ مبادرة «مصر الرقمية» تشمل مجموعة من البرامج التدريبية لجميع المواطنين من سن 8 إلى 88 عامًا، بغض النظر عن خلفياتهم المهنية أو مؤهلاتهم السابقة، لتأهيلهم للعمل في مختلف مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف في لقاء مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج "من مصر"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا الحراك التدريبي لفت أنظار الشركات العالمية، التي تعتبر الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي والتشريعي في مصر عاملاً رئيسيًا لجذب الاستثمار وإقامة مراكز تعهيد رقمية.

وأكد الوزير أن البنية التحتية الرقمية القوية تعد محورًا أساسيًا للحفاظ على مكانة مصر في قطاع الاتصالات.

وأوضح أن الاستثمارات تجاوزت 6 مليارات دولار خلال السنوات الماضية لتطوير الشبكات الأرضية والإنترنت الثابت وأبراج المحمول.

وأشار إلى أن متوسط سرعة الإنترنت المنزلي تضاعف أكثر من 13 مرة، ليصل إلى 91 ميجابت في الثانية، ما يجعل مصر الأسرع في أفريقيا، مع الحفاظ على أسعار الخدمة في متناول المواطنين، مما يعزز العدالة الرقمية ويخلق فرص عمل جديدة ويجذب استثمارات إضافية للقطاع.

