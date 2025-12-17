أسامة كمال عن واقعة المسن والفتاة في المترو: كلاهما معه حق

علق الإعلامي أسامة كمال، واقعة المسن والفتاة في إحدى عربات مترو الأنفاق بعدما اعترض على طريقة جلوسها بوضعها «قدمًا على أخرى»، وهي الواقعة التي أثارت جدلًا كبيرًا.

وقال خلال برنامجه «مساء dmc» عبر شاشة «dmc»، مساء الأربعاء، إن الشخص المسن ظهر منفعلًا للغاية في مقطع الفيديو، واعتبر طريقة جلوس الفتاة قلة احترام منها وأن سلوكها غير مقبول في المجتمع.

وأضاف أن الفتاة حرصت على توثيق الواقعة بنفسها وعبرت عن رفضها لتدخل الشخص المسن في أمر يخصها.

وتابع: "الرجل شايف إن الناس لازم تقعد باحترامها والبنت بتشوف إن كل واحد لازم يخليه في حاله.. أنا مش عاوز أخوض في الموضوع لأني لا أحب التريندات».

واستكمل: «الراجل عنده حق إن إحنا قاعدين قدام بعض ولازم نبقى قاعدين باحترام والبنت عندها حق علشان هي حرة طالما لا تخالف القوانين والمبادئ الأخلاقية».

وانتقد كمال، التقاط وسائل الإعلام للتريندات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي والتعامل معها وكأنها قضايا وموضوعات مهمة.

ولفت إلى أن هذا التعامل مع هذه الوقائع تمثل محاولة للقفز على التريند، أو لوجود قضية شخصية أو خوض حرب بالوكالة، مشددا على أن هذا الأمر ينطبق على قضية الفنان محمد صبحي بعد الجدل الذي أثير حول انفعاله على سائقه.

وأوضح أن صبحي لم يفعل شيئًا، وأن تصرفه الوحيد هو المغادرة بالسيارة، وهذا لا يعد معاقبة للسائق، مشيرًا إلى أن طبيعة عمل السائق تحتم عليه التواجد في توقيت معين ليقود السيارة لكن صبحي يمكنه أن يقود السيارة بنفسه.