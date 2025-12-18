كاف يخصص 32 مليون دولار جوائز مالية لكأس أمم أفريقيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ارتفعت الجوائز المالية لبطولة كأس أمم أفريقيا مع حلول النسخة الـ35، التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 21 يناير 2026.

وخصص الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» جوائز مالية للمنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة، بإجمالي 32 مليون دولار أمريكي.

وتتنافس المنتخبات في 6 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات، على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى دور الـ16، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث.

وستُوزَّع الجوائز المالية على النحو التالي:

المنتخبات الستة التي تحتل المركز الرابع في كل مجموعة: 500 ألف دولار لكل منتخب.

المنتخبان غير المتأهلين من أصحاب المركز الثالث: 700 ألف دولار لكل منتخب.

الخاسرون في دور الـ16 (8 منتخبات): 800 ألف دولار لكل منتخب.

الخاسرون في دور الثمانية (4 منتخبات): مليون و300 ألف دولار لكل منتخب.

الخاسران في الدور قبل النهائي: 2 مليون و500 ألف دولار لكل منتخب.

البطل: 7 ملايين دولار، والوصيف: 4 ملايين دولار.

ويخوض منتخب مصر منافسات البطولة ضمن المجموعة الثانية، حيث يستهل مشواره بمواجهة زيمبابوي وجنوب أفريقيا وأنجولا أيام 22 و26 و29 ديسمبر الجاري.