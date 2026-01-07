سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• استهدف مناطق متفرقة بالقطاع، وفق شهود عيان للأناضول..

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، هجوما مدفعيا وجويا استهدف مناطق متفرقة بقطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق نار من الآليات العسكرية ونسف مبان سكنية.

وأفاد قال مراسل الأناضول نقلا عن شهود عيان، بأن المدفعية الإسرائيلية قصفت أحياء شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية المتمركزة بالمنطقة (شمال).

وأضاف الشهود أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات استهدفت مناطق ضمن سيطرته في شرقي مدينتي دير البلح وسط القطاع، وخان يونس جنوبه.

وفي سياق متصل، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة عمليات نسف داخل مناطق انتشاره شرقي مدينة غزة، دون ورود بلاغات عن وقوع إصابات.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025.

وكان الاتفاق أنهى حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل بدعم أمريكي في 8 أكتوبر 2023، واستمرت عامين، وتجاوزت حصيلتها 71 ألف شهيد و171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.