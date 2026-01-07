سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• بحال التوصل لاتفاق مع روسيا، وفق بيان مشترك لقمة "تحالف الراغبين من أجل أوكرانيا" المنعقدة في باريس





أعلن "تحالف الراغبين" أنه سيقدم ضمانات أمنية لأوكرانيا بحال التوصل لاتفاق مع روسيا، مجددا التزامه لكييف بضمان سلام عادل ودائم.

وأصدرت الرئاسة الفرنسية مساء الثلاثاء بيانا مشتركا عن قمة "تحالف الراغبين من أجل أوكرانيا" المنعقدة في العاصمة باريس.

و"تحالف الراغبين" تشكيل دولي أعلن عنه عقب قمة عقدت بلندن في مارس 2025، جمعت قادة أوروبيين وممثلي منظمات دولية بهدف مناقشة آليات تعزيز السلام في أوكرانيا.

ورحب البيان الفرنسي بالتقدّم المحرز في المحادثات بين الولايات المتحدة وكييف بشأن إنهاء الحرب الروسية المستمرة على أوكرانيا منذ 4 سنوات.

وشدد على أهمية تمتع أوكرانيا بالقدرة على الدفاع عن نفسها من أجل أمنها المستقبلي وللأمن الجماعي الأوروبي الأطلسي.

وأكد البيان أن الضمانات الأمنية يجب أن تكون "جزءا لا يتجزأ" من أي اتفاق سلام سيتم توقيعه بين أوكرانيا وروسيا.

وأعرب عن استعداد "تحالف الراغبين" لتقديم ضمانات سياسية وقانونية تدخل حيز التنفيذ بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

ولفت إلى أن أحد عناصر هذه الضمانات الأمنية يتمثل في "المشاركة بآلية مراقبة وقف إطلاق النار والتحقق منه بقيادة الولايات المتحدة".

وأشار أيضا إلى أن التحالف سيشارك في لجنة خاصة يتم تشكيلها للتحقيق في أي انتهاكات لوقف إطلاق النار.

وأوضح أن التحالف قرر تقديم مساعدات عسكرية طويلة الأمد وتوفير الأسلحة اللازمة للحفاظ على القدرات الدفاعية لأوكرانيا.

ولفت إلى إنشاء قوة متعددة الجنسيات، بمساهمة من دول التحالف، لدعم إعادة بناء القوات المسلحة الأوكرانية وتعزيز قدرتها على الردع.

وكشف البيان عن إجراء تخطيط عسكري منسق للتحضير لإعادة هيكلة القوات المسلحة الأوكرانية، ولتوفير إجراءات ضمان لأوكرانيا جوا وبرا وبحرا.

وذكر أن الضمانات الأمنية تشمل أيضا تعهدات ملزمة لدعم أوكرانيا في حال شنت روسيا هجوما جديدا، بما يشمل الدعم في مجالات القدرات العسكرية والاستخبارات واللوجستيات، إلى جانب المبادرات الدبلوماسية واعتماد عقوبات إضافية.

ولفت البيان كذلك إلى اتخاذ قرار بإنشاء وحدة تنسيق في باريس بين الولايات المتحدة وأوكرانيا وتحالف المتطوعين.

من جانبه، قال الرئيس إيمانويل ماكرون، إن الجيش الفرنسي قد يشارك في عمليات مراقبة على الحدود الروسية الأوكرانية بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وأوضح ماكرون أن بلاده ستساهم في تطوير الجيش الأوكراني، وأنه قد يتم نشر آلاف الجنود الفرنسيين في أوكرانيا للحفاظ على السلام بعد انتهاء الحرب.

وفي 23 نوفمبر الماضي، أعلن البيت الأبيض مسودة خطة سلام محدّثة ومنقحة عقب مباحثات بين الوفدين الأمريكي والأوكراني لمناقشة خطة ترامب لإنهاء الحرب بين موسكو وكييف، دون الكشف عن تفاصيل.

ومنذ 24 فبراير 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.