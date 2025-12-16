 إعلام الوزراء ينفي زيادة أسعار سيارات نقل المياه بمطروح - بوابة الشروق
الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 1:50 م القاهرة
إعلام الوزراء ينفي زيادة أسعار سيارات نقل المياه بمطروح

محمد عنتر
نشر في: الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 - 1:43 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 - 1:43 م

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح من خلاله حقيقة ما تردد حول زيادة أسعار سيارات نقل المياه سواء بمحافظة مطروح أو أي محافظة أخرى.

وأكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن أسعار سيارات نقل المياه بمطروح ثابتة كما هي دون أي زيادات، حيث يبلغ سعر السيارة سعة 10 أطنان 80 جنيهًا.

ووفقًا للشركة، أشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى أنه تم تفعيل منظومة التسجيل التلقائي لإيصالات سيارات المياه بالمحافظة، بما يعفي المواطنين من مشقة التوجه إلى "الغراب" لتسجيل الإيصال.

وأوضح البيان أن هناك خدمة مميزة اختيارية إضافية لطلب المياه هاتفيًا، بالسعر الحر، ولا تؤثر نهائيًا على الخدمة العادية المدعمة للمواطنين.

وناشدت الشركة المواطنين عدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة التي تستهدف إثارة الرأي العام، واستقاء المعلومات من الصفحة الرسمية للشركة فقط.

