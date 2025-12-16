جايس السويدي: الأهلي لم يفاوضنا للتعاقد مع إبراهيم دياباتي

أكد ماجنوس سكولدمارك، المدير الرياضي لجايس السويدي أن النادي الأهلي لم يتقدم بأي عرض للتعاقد مع إبراهيم دياباتي، لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال ماجنوس سكولدمارك في تصريحات لإذاعة جايس السويدية: "النادي لم يتلق أي عرض ملموس لدياباتي بعد انتهاء الموسم الماضي في الدوري السويدي قبل عدة أسابيع".

وأضاف: "أحيانًا نتلقى مكالمات هاتفية من أعضاء مجلس الإدارة في النادي، ويتساءلون عما إذا كنا قد تلقينا عرضًا، بسبب كثرة التقارير الصحفية في هذا الشأن".

وتابع: "في الصيف الماضي، ترددت أنباء عن اهتمام نادي ليخ بوزنان البولندي بالفريق، لكن معظم التقارير الأخرى ركزت على أندية من منطقة الشرق الأوسط، لكننا نحتاج لعرض رسمي لاتخاذ موقف".

وأكمل: "لا يُجدي نفعًا أن يأتي هذا الكلام من ممثل يقول إنهم قد يكونون مهتمين بإقامة مشروع ما في هذه المنطقة.. بالنسبة لي، هذا ليس عرضًا، ولن يكون كذلك أبدًا يجب أن يأتي العرض مباشرةً من النادي، وهذا لم يحدث في هذه الحالة".

وأتم ماجنوس سكولدمارك تصريحاته قائلًا: "مع ذلك، وردت بعض الاستفسارات من جهات أكثر جدية، سنرى ما سيحدث في يناير".