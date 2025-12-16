﻿﻿مصطفى كامل عن أزمة تجاوز الحد الأقصى لعلاجه: سددت الفارق ولن أخرج من النقابة «حرامي»

قال الفنان مصطفي كامل نقيب المهن الموسيقية، إن جميع مؤسسات الدولة ملتزمة بحد أدنى وأقصى للمنظومة العلاجية، ومنظومة المصروفات، مشيرًا إلى وجود ملفات وأدوات للفساد فيهما داخل النقابة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية على برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة "on e" مساء اليوم الإثنين، ما أثير حول قيامه بتجاوز الحد الأقصى لها، قائلًا إنه مرض نهاية 2022 أثناء تجهيزه لمقر النقابة "اللي كان تقريبًا شبه عشش الصفيح"، وأن طبيبه المعالج المشهور بمصر طلب من زوجته إجراء بعض التحاليل الطبية، لتتواصل مع حلمي عبد الباقي رئيس لجنة الخدمات وقتها، لإرسال مختص التحاليل لسحب العينات المطلوبة.

وتابع أن الطبيب تعجب من عدد التحاليل التي عرضها عليه، مؤكدًا أنه لم يطلب معظمها من زوجته.

وأكمل أنه سأل زوجته بعدها عمن أجرى هذه التحاليل وعن تكلفتها، لتؤكد أنها لم تدفع قيمتها وأنها أجريت بعلم عبد الباقي، مشيرًا إلى أنه تواصل معه مازحًا "أنتوا عاملين برتوكول مع شركات التحاليل إن النقيب ورئيس لجنة الخدمات دول على البيعة".

وأكد أنه فور علمه بأنه غير مستثنى من المنظومة طالب بمعرفة فروق المبالغ التي صرفت عليها مقارنة بباقي الأعضاء، مشددا على أنه سددها فورًا وأنه أرسل رسالة لرئيس لجنة الخدمات وأعضاء مجلس الإدارة فحواها "أي فروق علاجية في أي وقت من الأوقات ترد ليا تفرق عن العضو الزميل من فضلكم إرسالها لي على الفور.. أنا بسده بوقته وساعته وقت علمي به".

وعلق قائلًا: مش هخرج من النقابة من هنا يقولك حرامي تحاليل.. الحرامي يسرق ملايين زي اللي سرقوا قبل كدا".

واتهم بعض رؤساء لجنة الخدمات بإعفاء أنفسهم وبعض أعضاء أسرهم وآخرين من الدفع، مؤكدًا أن هذا التصرف مخالف للقانون وللأعراف.

وذكر أنه تلقى بالأمس كشف بأسماء الأعضاء المتجاوزين للحد الأقصى المخصص للمنظومة الطبية للعام 2025، والذي تضمن اسمه مع أكثر من 150 عضوًا، بالإضافة لحلمي عبد الباقي، موضحًا أن الطبيب علاء سلامة أبلغه بالفروق المقررة عليه وعلى الأخير منذ سبتمبر الماضي، ليقوم بسدادها فورًا، في حين امتنع عبد الباقي عن السداد حتى بعد التواصل معه لأربع مرات.

ولفت إلى أن الطبيب تواصل معه موضحًا رغبته في عمل مداخلة هاتفية، لتوضيح زيف إدعائاتهم قائلًا: "الراجل دا استعمل اسمي".

وأكد أنه تم إحالة الكثيرين للتحقيق ومنهم حلمي عبد الباقي بقرار من مجلس الإدارة بسبب عدد من المخالفات، وأن أحد الأعضاء بإحدى المحافظات "اتمسك بإيصالات مزورة" ملعقًا: " أنا نفسي مش كبير على التحقيق".

ويذكر أن نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، اتخذت قرارًا بشطب الدكتور عاطف إمام عضو مجلس الإدارة عقب تحقيقات رسمية أُجريت بواسطة مستشار من مجلس الدولة وبحضوره، وأثبتت وقوعه في مخالفات إدارية ومالية تتعلق بموارد النقابة مشيرًا إلى أن بداية الأزمة تعود لرفض مقترح بتخصيص موارد النقابة لأعضاء مجلس الإدارة دون باقي الأعضاء.