المنتج تامر مرتضى يدافع عن الست: الفيلم وطني بنسبة 100% وصعب يوصف بعكس ذلك

دافع المنتج تامر مرتضى عن فيلم "الست" من تهمة "الخيانة" التي وجهها له الفنان محمد صبحي في تصريحات تليفزونية.

وكتب مرتضى عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "تشرفت أنا وزملائي في شركة أروما بعمل المؤثرات البصرية في فيلم "الست" لمدة سنة تقريبا من العمل المتواصل، خلال كل الفترة دي اتفرجنا على الفيلم عشرات المرات، في كل مرة كنا بننبهر من القصة والإخراج وجميع عناصر العمل".

وتابع: "فيلم الست من قراءتي الشخصية هو سرد لبعض المحطات الرئيسية في حياة أم كلثوم، يبدأ الفيلم في حفلة على أهم مسارح العالم لجمع أموال لصالح المجهود الحربي لاسترجاع سيناء، والتاكيد على دعم القضية الفلسطينية، وينتهي بدعوة للمرأة المصرية أن يكون لها دور فعال والوقوف مع جيشها ضد العدو".

وأردف: "من المؤكد أن الفيلم وطني بنسبة 100%، ومن الصعب أن يوصف بعكس ذلك.. كل الشكر لمخرج العمل ولمنتجين العمل وداعميه وإخلاصهم وإصرارهم على تقديم عمل بهذة الحرفية والضخامة والجودة الإنتاجية والوطنية".

وتابع: "أدعوكم لمشاهدة هذة التجربة السنيمائية الفريدة أكثر من مرة.. فيلم يحمل كل عناصر سحر السنيما الحقيقي ومتعة المشاهدة في كل مرة".

يذكر أن الفنان محمد صبحي أثار جدلا كبيرا بمداخلة هاتفية في أحد البرامج التليفزيونية، وجه فيها لوما للفنانة منى زكي -بطلة فيلم الست-، قائلا: "أنا بلوم على تلميذتي منى زكي، اللى بفتخر بيها وبحبها، إنها تقع في مثل هذه الوقيعة، أنا اشتغلت وأنا في إعدادي ببيع تذاكر حفلات أم كلثوم كنت بشوف احترام الناس ليها، طلعوا عليها إنها بخيلة لكن مفيش أكرم من أم كلثوم".

وواصل: "هناك مؤامرة كبيرة على مصر، غير المؤامرات اللى إحنا عارفينا من أعدائنا، في مؤامرات لضرب الفن، وضرب أسطورة الريادة المصرية، الريادة المصرية دي تاريخ، مش عايزين ننكسر، إحنا الأوائل لأنها حقيقة تاريخية".