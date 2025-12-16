إعلام أسترالي: منفذا هجوم سيدني تلقيا تدريبات عسكرية في الفلبين

قالت وسائل إعلام أسترالية، الثلاثاء، إن منفذي الهجوم المسلح في شاطئ مدينة سيدني، سافرا إلى الفلبين قبل شهر من العملية لتلقي "تدريبات عسكرية".

وبحسب هيئة الإذاعة الأسترالية "ABC" استنادا إلى مصادر أمنية رفيعة المستوى رفضت الكشف عن هويتها، يجري التحقيق في ارتباطات المهاجمين اللذين أُعلن أنهما أب وابنه.

وأوضحت المصادر الأمنية أن الأب والابن سافرا إلى جنوب الفلبين قبل شهر من الهجوم الذي راح ضحيته 15 شخصا، لتلقي تدريبات عسكرية، ثم عادا إلى أستراليا.

وذكرت مصادر مطلعة على التحقيق، أن صلات منفذي الهجوم بـ"شبكة جهادية دولية" باتت موضع تدقيق بعد سفرهما إلى الفلبين.

ومنذ عام 2014، يسعى تنظيم داعش إلى إنشاء خلايا له في الفلبين، وينشط في تنفيذ أعمال إرهابية في مختلف مناطق البلاد تحت مسميات مثل جماعات "أبو سياف" و"ماوتي" و"أنصار الخلافة في الفلبين".

والأحد الفائت، وقع هجوم مسلح نفذه أب وابنه أثناء احتفالات بعيد "الحانوكا" اليهودي في شاطئ بوندي بولاية نيوساوث ويلز الأسترالية، حيث أعلن رئيس وزراء الولاية كريس مينز، مقتل أحد المهاجمين.

وأوضحت الشرطة الأسترالية في بيان، أن المهاجم الأب (50 عاما) كان يحمل رخصة سلاح، ويمتلك 6 أسلحة مرخصة، وتم ضبط 6 أسلحة أخرى في موقع الحادث.

ويحتفل اليهود بعيد "الحانوكا" إحياء لذكرى انتصار "المكابيين" على الإمبراطورية السلوقية عام 165 قبل الميلاد، ويستمر الاحتفال هذا العام بين 14 و22 ديسمبر.