 كمال درويش: لابد من حلول واقعية في أزمة أرض أكتوبر بعيدا عن العاطفة
الإثنين 15 ديسمبر 2025 11:57 م القاهرة
كمال درويش: لابد من حلول واقعية في أزمة أرض أكتوبر بعيدا عن العاطفة

أمير نبيل
نشر في: الإثنين 15 ديسمبر 2025 - 11:37 م | آخر تحديث: الإثنين 15 ديسمبر 2025 - 11:37 م

دعا الدكتور كمال دوريش رئيس نادي الزمالك الأسبق لوجود لغة حوار فيما يخص أزمة أرض النادي بالسداس من أكتوبر ، والتي يسعى النادي لاستردادها رغم الإشكاليات القانونية التي تحيط بها بعد قرار وزارة الإسكان بسحبها.

وعن فكرة الحصول على أرض بديلة، شدد كمال درويش في تصريحات تلفزيونية على ضرورة التفكير بعقلانية والبحث عن حلول واقعية، بعيدًا عن التمسك بالقرارات السابقة أو الانسياق وراء العاطفة، مؤكدًا أن الحوار هو السبيل الأمثل في مثل هذه الملفات، خاصة أن الأرض كانت موجودة ولم يتم استغلالها فعليًا.

واختتم درويش تصريحاته بالتأكيد على أن نادي الزمالك مؤسسة دولة، ويجب أن يكون هناك تعاون دائم مع مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن أعضاء الجمعية العمومية يدفعون اشتراكات مقابل الحصول على خدمات، وأن اهتمامهم الأساسي ينصب على جودة هذه الخدمات، وليس فقط على البطولات، موضحًا أن تحقيق البطولات لا يضمن بالضرورة الفوز في الانتخابات، إذا لم تُلبَّ احتياجات الأعضاء بالشكل المطلوب.


